Dalla Flotilla alle piazze la tensione rossa che scuote la società

La Marina israeliana ha intercettato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, provocando reazioni da parte di diversi governi, tra cui quello italiano. La vicenda ha suscitato proteste ufficiali e attenzione internazionale, con dichiarazioni di condanna e richieste di chiarimenti. La situazione ha portato a un aumento della tensione tra le autorità israeliane e i paesi coinvolti, con manifestazioni di solidarietà e critiche pubbliche.

L'azione della Marina israeliana che ha fermato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ha sollevato le proteste delle cancellerie internazionali, Italia compresa. Che fa quel che è di prammatica in questi casi: da un lato stigmatizzare un'iniziativa avvenuta in acque internazionali, dall'altro però avere il pragmatismo di condurre un'azione diplomatica, con l'Unità di crisi della Farnesina che si è messa subito in moto per riportare gli attivisti in Patria (sono 22 gli italiani coinvolti) sani e salvi. Così come avvenuto nell'autunno scorso. Tuttavia, la protesta pro-Pal si è subito rimessa in moto. Per carità, scendere in piazza è sempre legittimo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dalla Flotilla alle piazze, la tensione rossa che scuote la società Notizie correlate Flotilla “rossa”, anzi, a luci rosse: scoppia lo scandalo del pro-Pal “più sesso che aiuti a Gaza”. Mistero su GretaScoppia un clamoroso caso “sessuale” a bordo di una delle tanto osannate, da sinistra, barche della spedizione “Flotilla”, quella che aveva cercato... Leggi anche: Leonardo Caffo licenziato dalla Naba, il monologo alle Iene: "La società civile mi nega il futuro" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Flotilla, Israele sequestra navi e 175 attivisti; Atto di pirateria internazionale israeliano contro la Flotilla della solidarietà; La Commissione UE: Sconsigliamo a Flotilla di andare a Gaza. Dalla Flotilla alle piazze, la tensione rossa che scuote la societàL’azione della Marina israeliana che ha fermato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ha sollevato le proteste delle ... iltempo.it Flotilla, alle 18 di oggi manifestazioni e presidi in tutta ItaliaRoma, 30 apr. (askanews) – Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto. Con questo slogan è stata lanciata una mobilitazione generale che porterà alle 18 di oggi, in tantissime città d’Italia, manifest ... askanews.it Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state bloccate dalla marina israeliana a largo di Creta: 50 navi fermate e oltre 400 tra attivisti e attiviste tratte in arresto. Si tratta dell’ennesima operazione illegale in acque internazionali. Da quel che leggiamo - facebook.com facebook Bundu dalla Flotilla: “La mia nave non è stata intercettata. Scendete in piazza” x.com