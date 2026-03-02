Leonardo Caffo licenziato dalla Naba il monologo alle Iene | La società civile mi nega il futuro

Leonardo Caffo, scrittore e filosofo, è stato licenziato dalla Naba dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia. Nella puntata più recente de Le Iene, ha partecipato a un monologo in cui ha spiegato la sua situazione e come si sente di fronte alle accuse e alla sua uscita dall'istituzione. La trasmissione ha mostrato il suo intervento, senza ulteriori commenti.

Una condanna per maltrattamenti in famiglia e ora il licenziamento. Lo scrittore e filosofo Leonardo Caffo è stato ospite nell'ultima puntata del programma Le Iene di Italia Uno, durante il quale ha portato un breve monologo per raccontare cosa gli sta accadendo. Leonardo Caffo è stato condannato a quattro anni per maltrattamenti in famiglia, pena ridotta a due anni per aver accettato di partecipare a un percorso di recupero per uomini autori di violenza.