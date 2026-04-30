Dalla cabina di guida al vertice | la manager di DB è macchinista

Una manager di Deutsche Bahn, che ricopre il ruolo di presidente, ha conseguito la licenza di macchinista dopo aver ottenuto l’abilitazione a Berlino. Questa certificazione permette di operare come conduttrice sui treni e rafforza il collegamento tra il vertice aziendale e il personale in servizio. La sua formazione tecnica include l’accesso alla cabina di guida, confermando un impegno diretto nel settore ferroviario.

? Cosa sapere Evelyn Palla, presidente di Deutsche Bahn, ottiene la licenza tecnica di macchinista.. L'abilitazione operativa a Berlino rafforza il legame tra vertice aziendale e personale ferroviario.. Evelyn Palla, la manager di Bolzano che da sette mesi guida il consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn, ha recentemente ottenuto un’abilitazione tecnica che la distingue profondamente dai suoi colleghi di vertice: la licenza di macchinista. La cinquantaduenne bolzanina, che coordina le strategie della compagnia ferroviaria tedesca con base a Berlino, porta con sé un bagaglio professionale accumulato in metropoli come Tokyo, Milano, Vienna, Monaco e Newcastle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla cabina di guida al vertice: la manager di DB è macchinista Notizie correlate Tavazzano, oggetto sfonda la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–PiacenzaLodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del... Barra di ferro sfonda la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–PiacenzaLodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furgoncino in fiamme a Sant'Antonio, distrutta la cabina di guida; Chirurgia del futuro a rischio: il Collegio dei Chirurghi chiede di rivedere le linee guida che frenano la robotica; Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure: il sequestro record al porto; RUBA NELLA CABINA DI GUIDA DI UN CAMION, ARRESTATO A BOLZANO. Milano, immigrato entra nella cabina di guida e blocca la metro/ Video, momenti di tensione a San BabilaA Milano un immigrato di circa 30-40 anni è entrato nella cabina di guida della metro provocando momenti di forte tensione: il video Episodio altamente discutibile quello avvenuto nella giornata di ... ilsussidiario.net Pnrr: Foti, linee guida strategiche per Comuni e Soggetti attuatori ultimo miglio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'Le Linee guida Pnrr, adottate in attuazione di quanto deliberato dalla Cabina di regia del 28 gennaio ... ilsole24ore.com Vangolden. . Sono finalmente riuscito ad aprire sta benedetta cabina e guardate cosa ho trovato dentro ricordi del deserto..tocca lavare. Ma per fortuna è ora di pranzo e posso fare una pausa 30/04/26 - facebook.com facebook