Tavazzano oggetto sfonda la cabina di guida macchinista ferito | caos sui treni della linea Milano–Piacenza

A Tavazzano, un oggetto ha sfondato la cabina di guida di un treno regionale, ferendo il macchinista. L’incidente ha causato disagi ai passeggeri e interruzioni sulla linea Milano–Piacenza. L’episodio si è verificato durante un servizio di ritorno serale, coinvolgendo un convoglio diretto a Milano e creando caos tra i pendolari del Lodigiano e del Sud Milano.

Lodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del Lodigiano e del Sud Milano. Polizia ferroviaria, carabinieri e un'ambulanza sono intervenuti, poco dopo le 18, nella stazione di Tavazzano con Villavesco, dove è stato fermato il treno regionale 2178 partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il macchinista del convoglio sarebbe stato colpito da un oggetto che ha sfondato la vetrata della cabina di guida. L'impatto ha causato il ferimento dell'operatore e il blocco immediato del treno.