Un incidente sulla linea Milano–Piacenza ha coinvolto un treno regionale, con una barra di ferro che ha sfondato la cabina di guida. Il macchinista è rimasto ferito nell’incidente, mentre i pendolari che viaggiavano a bordo hanno vissuto momenti di grande paura. La circolazione sulla tratta è stata interrotta, creando disagi e ritardi per le fasce di utenti coinvolte.

Lodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del Lodigiano e del Sud Milano. Polizia ferroviaria, carabinieri e un’ambulanza sono intervenuti, poco dopo le 18, nella stazione di Tavazzano con Villavesco, dove è stato fermato il treno regionale 2178 partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il macchinista del convoglio sarebbe stato colpito da una barra di ferro che ha sfondato la vetrata della cabina di guida. L’impatto ha causato il ferimento dell’operatore e il blocco immediato del treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barra di ferro sfonda la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–Piacenza

Tavazzano, oggetto sfonda la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–PiacenzaLodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del...

Lanciano un oggetto contro il treno, ferito il macchinista: circolazione in tilt sulla Milano-PiacenzaUn macchinista è stato ferito da un oggetto che è stato lanciato contro il vetro di un treno diretto a Milano.

Una selezione di notizie su Barra di.

La banda del Batvan: assaltavano i bancomat su un furgone coperto da teli neri e con una barra di ferro per sfondare i vetri blindatiSgominata dai Carabinieri una banda che assaltava i bancomat di istituti di credito nelle province lombarde di Monza Brianza, Milano, Lecco e Varese: un totale di 12 colpi, di cui 5 consumati per un ... milano.repubblica.it

Barra di ferro sull’auto, parabrezza distrutto e paura in Fi-Pi-Li: Vivo per miracoloEmpoli, 16 aprile 2025 – Un miracolo che non abbia riportato ferite. È ancora sotto choc Davide Di Gregorio, 28 anni, che ieri mattina ha visto sollevare da un tir e poi rimbalzare una barra di ... lanazione.it