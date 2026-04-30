Un'azienda di abbigliamento sportivo ha annunciato il lancio di una maglia fisica dedicata a una squadra di eSports. Si tratta di un progetto che collega il mondo virtuale del gaming con il calcio reale, presentando il primo kit ufficiale per una formazione di videogiochi. La collaborazione rappresenta un passo innovativo nel settore, unendo sport tradizionale e digitale attraverso un prodotto tangibile.

Il confine tra calcio digitale e realtà non è mai stato così sottile. Erreà debutta ufficialmente nel mondo esports con un progetto senza precedenti: il kit fisico del Pepegheim. Ecco come un club nato su EA Sports FC è diventato un’icona di stile a tinte rosa e nero. Il mondo del calcio virtuale scrive oggi una pagina destinata a rimanere nella storia del gaming italiano. Erreà, brand storico dell’abbigliamento sportivo, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel settore esports firmando la prima maglia fisica del Pepegheim. Nato cinque anni fa dalla visione dello youtuber e content creator Tearless Raptor, il Pepegheim è passato dall’essere un semplice progetto su EA Sports FC a un vero e proprio fenomeno di culto, capace di colmare il vuoto calcistico di una città reale: Bonn.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - DAL VIRTUALE AL REALE: ERREÀ FIRMA LA MAGLIA STORICA DEL PEPEGHEIM DI TEARLESS RAPTOR

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