Il Derthona Basket celebra un ritorno significativo a Tortona valorizzando la cornice sportiva della Nova Arena, polo moderno inserito nella Cittadella dello Sport. In questo contesto si sviluppa un omaggio visivo dedicato alla casa e all’impianto, con una divisa che si propone come simbolo di continuità tra squadra, città e nuove atmosfere di gara. Nel 2025 il club ha riabbracciato i propri tifosi a Tortona, ritrovando la passione e l’entusiasmo in un impianto all’avanguardia. La Nova Arena rappresenta la cornice principale di questa stagione, confermandosi fulcro di un progetto sportivo e comunitario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Derthona Basket e Erreà Sport svelano la maglia "Nova Lights" per la stagione 2026/2027

