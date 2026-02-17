Derthona Basket e Erreà Sport svelano la maglia Nova Lights per la stagione 2026 2027
Il Derthona Basket celebra un ritorno significativo a Tortona valorizzando la cornice sportiva della Nova Arena, polo moderno inserito nella Cittadella dello Sport. In questo contesto si sviluppa un omaggio visivo dedicato alla casa e all’impianto, con una divisa che si propone come simbolo di continuità tra squadra, città e nuove atmosfere di gara. Nel 2025 il club ha riabbracciato i propri tifosi a Tortona, ritrovando la passione e l’entusiasmo in un impianto all’avanguardia. La Nova Arena rappresenta la cornice principale di questa stagione, confermandosi fulcro di un progetto sportivo e comunitario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Basket: NCAA a Roma con Villanova e Notre Dame per inaugurare la stagione 2026-2027La stagione NCAA di basket debutta a Roma il 1° novembre 2026.
Maglia Inter 2026-2027, nuove indiscrezioni sul kit home dei nerazzurri per la prossima stagione: ecco quali sono i dettagli svelati! – FOTOSono emerse nuove indiscrezioni sulla maglia ufficiale dell'Inter per la stagione 2026-2027.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fioretti: Carattere e freddezza nella gestione della palla, così abbiamo battuto Sassari. Bravi i ragazzi.
Bertram Derthona solida e risoluta tiene indietro la Dinamo SassariLa Bertram Derthona parte subito forte al PalaSerradimigni e fa la lepre per tutti i 40 minuti della gara. Buona prova della Dinamo Sassari, pur menomata da due assenze importanti, che ci ... pianetabasket.com
Basket A1 Femminile. Le Panthers Roseto incerottate lottano contro Derthona ma cedono nel finale(wn24)-Roseto- Le People Strategy Panthers Roseto cadono per la seconda volta consecutiva al PalaMaggetti, cedendo la posta in palio alla corazzata Derthona, con il risultato finale di 73-85. Nonostan ... wallnews24.it
Derthona Basket espugna il parquet della Dinamo Sassari facebook
Mamuleones di scena a Sassari | @LegaBasketA Round 20, ore 16:00 | PalaSerradimigni, Sassari | @dinamo_sassari | LBATV x.com