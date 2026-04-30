Ieri mattina a Palazzo Orsetti, il sindaco e l’assessore allo sport hanno incontrato una delegazione di BR Football, coinvolta in un progetto di sviluppo internazionale con il Joinville Esporte Clube, la squadra di calcio di Joinville, in Brasile. Durante l’incontro, è stato fatto uno scambio di maglie con i rappresentanti della Lucchese. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulla durata o sui contenuti della visita.

Ieri mattina a Palazzo Orsetti il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto una delegazione della BR Football, impegnata nel progetto di sviluppo internazionale legato al Joinville Esporte Clube, unica squadra di calcio della città di Joinville. La delegazione era composta da Caetano Marcelino, direttore New Business di BR Football, Gustavo Nikitiuk, presidente dell’operazione italiana BR Football e Márvio dos Anjos, direttore della comunicazione. Nel corso dell’incontro, la delegazione ha omaggiato il sindaco Pardini con una maglia ufficiale del Joinville Esporte Clube, gesto simbolico che rafforza il percorso di amicizia e collaborazione già avviato tra Lucca e la città brasiliana, con cui è in corso l’iter per il gemellaggio istituzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal sindaco la squadra di calcio del Brasile. Scambio di maglie con la Lucchese

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