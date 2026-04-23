Maglie candidati sindaco presentano le liste | Marzano la prima a svelare la squadra

A Maglie, i candidati sindaco stanno preparando la presentazione delle liste in vista dell’ultimo giorno utile di consegna, previsto per la mattina di sabato 25 aprile. Tra i diversi candidati, uno ha già reso pubblica la composizione della squadra, anche se molti aspiranti consiglieri sono già noti alla cittadinanza. La presentazione ufficiale delle liste si avvicina, mentre si attendono ulteriori annunci.

MAGLIE – L’ultimo giorno utile per la consegna delle liste sarà la mattina di sabato 25 aprile e a Maglie i candidati sindaco in corsa si preparano a presentare le squadre, anche se molti degli aspiranti consiglieri sono noti. Campeggiano da giorni, infatti, le gigantografie e i manifesti sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindacoTempo di lettura: 2 minuti“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città.