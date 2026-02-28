La rappresentante del Dalai Lama in Europa accolta dal sindaco per uno scambio di doni

Sabato mattina, nella sala della Giunta della residenza comunale, si è tenuto un incontro tra il sindaco e la rappresentante del Dalai Lama in Europa. Durante l'evento, sono stati scambiati doni e si è svolto un confronto tra le parti, sottolineando un momento di relazione ufficiale tra il Comune e la figura rappresentativa della cultura tibetana. L’incontro ha segnato un momento di collegamento tra istituzioni e tradizione spirituale.

Un momento di dialogo e scambio che testimonia l'apertura della città di Rimini alle grandi istanze di pace, cultura e dialogo interculturale che animano il pensiero del Dalai Lama Sabato mattina la sala della Giunta della residenza comunale ha ospitato un incontro di alto valore simbolico e istituzionale, che ha unito idealmente Rimini alla tradizione spirituale e culturale tibetana. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini hanno ricevuto in udienza ufficiale Thinley Chukky, rappresentante del Dalai Lama in Europa, in un momento di dialogo e scambio che testimonia l'apertura della città di Rimini alle grandi istanze di pace, cultura e dialogo interculturale che animano il pensiero del Dalai Lama.