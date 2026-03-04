Dal 13 al 15 marzo si terrà la 16ª edizione del Festival del Formaggio a Campo Tures, nella Valle Aurina. L’evento si svolge nell’area vacanze e richiama appassionati, operatori del settore e addetti ai lavori interessati alla cultura casearia. Per tre giorni, il festival offrirà occasioni di confronto e approfondimento nel campo dei formaggi.

VALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore. Al centro della manifestazione il Graukäse della Valle Aurina, simbolo della tradizione casearia locale e protagonista di una nuova stagione di consapevolezza culturale e gastronomica. Il Festival è un evento plurale: incontro tra produttori, appassionati e professionisti. Per tre giorni il paese diventa un paradiso del formaggio, con degustazioni e acquisti da tutto l’arco alpino e da altre regioni europee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura casearia

Dal 13 al 15 marzo l'area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore.

