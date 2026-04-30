Dal ' Ping' al Quantum | Pisa celebra i 40 anni dell' internet italiano

Oggi, presso l'Auditorium dell'Area della ricerca del Cnr, si tiene un evento per celebrare i quaranta anni di internet in Italia, con Pisa come punto di riferimento nel percorso di sviluppo. L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr ha organizzato questa giornata, che si focalizza sui progressi della rete e sulla sua evoluzione, da i primi segnali di connessione fino alle nuove tecnologie quantistiche.

Per celebrare i 40 anni di internet in Italia, percorso che ha avuto Pisa come snodo fondamentale, l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iit) ha organizzato per oggi 30 aprile, presso l'Auditorium dell'Area della ricerca del Cnr, una giornata di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

40 anni di Internet in Italia - CNR Pisa, 30 aprile 2026

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