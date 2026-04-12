Dal passato alla tavola | Napoleone rivive al circolo Aurora tra scene storiche e cena sociale
Sabato 18 aprile, il circolo Aurora in corso Garibaldi ospiterà una rievocazione storica intitolata “1797-2026: Napoleone in visita a Forlì”. L’evento, che inizierà alle 18, ricostruisce la visita di Napoleone Bonaparte alla città avvenuta il 4 febbraio 1797. La serata prevede scene storiche e una cena sociale, offrendo ai partecipanti un’immersione nel passato attraverso ricostruzioni e momenti conviviali.
Sabato 18 aprile il circolo Aurora (corso Garibaldi, 80) ospiterà dalle 18 la rievocazione storica “1797-2026: Napoleone in visita a Forlì”, la visita di Napoleone Bonaparte alla città di Forlì, avvenuta il 4 Febbraio 1797. E se Napoleone allora fu ricevuto dalla autorità cittadine al palazzo dei.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Forlì si immerge nel Barocco: un viaggio tra filosofia, scienza e arte al circolo Aurora
A quarant’anni dal maxi processo di Palermo, al Circolo Aurora la testimonianza di Pippo GiordanoSi è tenuto sabato pomeriggio al Circolo Aurora il primo appuntamento del ciclo “Idee in cammino: 1986-2026.