La battaglia del Trebbia contro Annibale | conferenza di Manrico Bissi al Circolo dell’Unione

Mercoledì 11 febbraio alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà l’architetto Manrico Bissi dell’Associazione Archistorica. Durante l’evento, Bissi racconterà i dettagli della battaglia del Trebbia, uno degli scontri più sanguinosi contro Annibale. La sala si riempirà di appassionati e storici pronti a scoprire le strategie e i momenti chiave di quella storica battaglia.

