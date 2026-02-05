La battaglia del Trebbia contro Annibale | conferenza di Manrico Bissi al Circolo dell’Unione
Mercoledì 11 febbraio alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà l’architetto Manrico Bissi dell’Associazione Archistorica. Durante l’evento, Bissi racconterà i dettagli della battaglia del Trebbia, uno degli scontri più sanguinosi contro Annibale. La sala si riempirà di appassionati e storici pronti a scoprire le strategie e i momenti chiave di quella storica battaglia.
Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18 il Circolo dell'Unione ospiterà l'architetto Manrico Bissi dell'Associazione Archistorica che trasporterà i presenti nientemeno che sullo scenario della battaglia del Trebbia contro Annibale.Il Trebbia si presenta come un fiume per certi versi enigmatico.
