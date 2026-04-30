Dal minimalismo di Glass a Beethoven | la FORM in scena a Jesi e Fabriano

Il Teatro Pergolesi di Jesi e il Teatro Gentile di Fabriano ospiteranno il prossimo evento della stagione sinfonica FORM, con il concerto Piovano-Scolastra. La rassegna propone un programma che include composizioni di Glass e Beethoven, portando in scena musicisti di rilievo. L’appuntamento si svolgerà nelle due città nelle prossime settimane, con esecuzioni che coinvolgono i direttori e i solisti coinvolti nel progetto.

JESI- Il Teatro Pergolesi di Jesi e il Gentile di Fabriano ospiteranno il prossimo appuntamento della stagione sinfonica FORM, Piovano-Scolastra. Luigi Piovano, che lo scorso anno è stato artista in residenza FORM, è il Primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Filarmonica Marchigiana fra Beethoven e GlassDopo aver portato in scena pianisti e solisti nonché orchestre tra le migliori in Italia, la stagione ’Ravenna Musica’ dell’associazione Mariani... I capolavori al pianoforte. Musica: da Mozart a Beethoven passando per Glass e RavelÈ iniziata all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona la seconda edizione de ’il Pianoforte’, la rassegna che apre la stagione di STRADIVARIfestival... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Filarmonica Marchigiana fra Beethoven e Glass; K-Beauty vs J-Beauty: due filosofie diverse per ambizioni di pelle differenti, glass skin e mochi skin; Concerto di Arturo Stàlteri. Il pianista di Rino Gaetano e dei film di Carlo Verdone; Al teatro Alighieri per Ravenna Musica, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana in concerto. La top 5 della 28^ giornata del #FantaLBA presented by Doctor Glass Avevi qualcuno di loro nella tua squadra Gioca con noi e vinci fantastici premi in palio https://bit.ly/FantaLBADownload26 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook