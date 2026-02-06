I capolavori al pianoforte Musica | da Mozart a Beethoven passando per Glass e Ravel

Questa sera a Cremona si apre la seconda edizione de ’il Pianoforte’. La rassegna, che fa da apripista alla stagione di STRADIVARIfestival, porta sul palco artisti che suoneranno pezzi di Mozart, Beethoven, Glass e Ravel. La serata promette un viaggio tra i grandi classici e le ultime novità del pianoforte.

È iniziata all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona la seconda edizione de ’il Pianoforte’, la rassegna che apre la stagione di STRADIVARIfestival con concerti interamente dedicati al pianoforte. L’organizzazione è a cura di Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi-Buschini e MdV friends. La rassegna prende il titolo de ’La Classica del Futuro. Il Futuro della Classica’, in un continuo confronto e dialogo tra musiche di ieri e di oggi. Sul palco dell’Auditorium il 10 febbraio ci sarà Rudolf Buchbinder, uno dei massimi interpreti del classicismo viennese e che spazierà da Mozart all’ultima Sonata di Schubert, passando per Beethoven.🔗 Leggi su Quotidiano.net

