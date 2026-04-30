Dal governo nuovo Piano casa e rinnovo taglio accise

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi due decreti legge, uno riguardante un nuovo piano casa e l’altro che proroga il taglio delle accise sui carburanti. Questi provvedimenti, entrambi adottati senza passare dal Parlamento, riguardano rispettivamente interventi sull’edilizia residenziale e misure temporanee per ridurre i costi dei carburanti. Le decisioni sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali del governo.