instagram vuole i reels al primo posto ma potremmo avere il tuo feed estremamente personalizzabile

Instagram punta a mettere i reels al centro dell’app, ma potrebbe offrire un feed più personalizzabile per ogni utente. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la piattaforma sta lavorando a modifiche dell’interfaccia, con l’obiettivo di mettere in evidenza i video brevi e migliorare la fruizione dei contenuti. La novità potrebbe permettere agli utenti di scegliere meglio cosa vedere e come organizzare i propri feed. Si attendono ulteriori dettagli ufficiali sulla futura versione dell’app.

le indiscrezioni recenti indicano una possibile evoluzione dell’interfaccia di instagram, mirata a valorizzare i contenuti video brevi e a ottimizzare l’esperienza di navigazione. si parla di un nuovo personalizzabile chiamato Your , pensato per consentire uno scorrimento infinito tra diverse categorie di contenuti, con particolare attenzione ai reels. il progetto, segnalato come in test in alcune aree, suggerisce una possibile modifica dell’assetto visivo e delle modalità con cui vengono mostrati i contenuti quotidiani, mantenendo un approccio professionale e conciso. instagram punta tutto su reels.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Instagram lancia “Il tuo algoritmo”: controllo totale sui Reels per tutti gli utentDal 10 dicembre 2025, Instagram introduce “Il tuo algoritmo”, permettendo agli utenti di visualizzare e gestire direttamente gli argomenti che determinano i contenuti dei loro Reels.

