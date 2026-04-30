? Cosa sapere Il film L'oratore di Marco Pollini debutterà nelle sale italiane il 30 aprile 2026.. La produzione calabrese con Ahora! Films valorizza le maestranze locali tra Soverato e Cosenza.. Il 30 aprile 2026 segna il debutto nazionale di L’oratore, la pellicola diretta da Marco Pollini che porta le storie della Calabria nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Dopo aver attirato l’attenzione internazionale durante l’anteprima presso l’European Film Market della 76ª edizione della Berlinale, il film prodotto da Pollini riceve ora la distribuzione ufficiale da parte di Ahora! Films. La narrazione, che prende vita dalle pagine del romanzo scritto dallo stesso regista e pubblicato dalla casa editrice Santelli, segue l’evoluzione di Felice, un giovane di vent’anni cresciuto tra le strade di un quartiere popolare del Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal debito mafioso al riscatto: il sogno di un giovane oratore

Notizie correlate

Cagliari, il caso K?l?çsoy: dal sogno del riscatto al gelo della panchina? Cosa sapere Il calciatore K?l?çsoy resta escluso dalle convocazioni del Cagliari dopo la sfida contro il Pisa.

Chi è il camorrista Gioacchino Amico vicino a Messina Denaro: per un suo debito è nato il Sistema mafioso lombardoIl collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: "Ci sono tante persone che mi vogliono morto".

Altri aggiornamenti

Si parla di: Minacce a gioielliere per un debito di famiglia, giudizio immediato per i fedelissimi del clan Ligato-Lubrano; Recupero crediti con metodo mafioso: non sempre è estorsione.

Minacce a gioielliere per un debito di famiglia, giudizio immediato per i fedelissimi del clan Ligato-LubranoSarà processo per 6 fedelissimi del clan Ligato-Lubrano accusati di estorsione tentata e consumata in concorso aggravata dal metodo mafioso. casertanews.it