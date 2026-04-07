Chi è il camorrista Gioacchino Amico vicino a Messina Denaro | per un suo debito è nato il Sistema mafioso lombardo

Gioacchino Amico, ex camorrista vicina a Messina Denaro, ha rilasciato dichiarazioni ai pubblici ministeri in cui ha affermato di essere bersaglio di molte persone che desiderano la sua morte. Secondo le indagini, il suo debito ha portato alla creazione di un sistema mafioso nella regione del Nord Italia. La collaborazione con la giustizia di Amico ha portato alla luce alcuni dettagli su questa rete criminale.

Il collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: "Ci sono tante persone che mi vogliono morto". Per sanare un suo debito in Lombardia è nato il "Sistema mafioso lombardo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si pente l’uomo in più del Consorzio mafioso. Gioacchino Amico ai pm: vi dico tutto sugli affari di Messina DenaroHa raccontato degli interessi economici di Matteo Messina Denaro e non era mai successo dalla morte dell’ex primula rossa di Castelvetrano.

Processo Hydra, il boss camorrista Gioacchino Amico si pente e diventa collaboratore di giustiziaGioacchino Amico, nato a Canicattì nel 1986, presunto boss del clan di Michele Senese, è il nuovo collaboratore di giustizia nel processo Hydra.

Temi più discussi: La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Gli interessi dei Senese e della mafia per i politici della destra: le parole dei pentiti al processo Hydra; L'ex capo ultrà milanista Luca Lucci condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico; Monza | ex collaboratore picchiato 4 agenti e la comandante sotto processo.

Il pentito Gioacchino Amico e i rapporti con la politica, Report rivela: Aveva un pass alla CameraGioacchino Iachinu Amico, originario di Canicattì, è ritenuto un esponente di vertice del clan Senese. Nelle scorse settimane ha deciso di collaborare con la giustizia ... grandangoloagrigento.it

Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniIl 40enne, ritenuto referente il Lombardia del clan Senese, è diventato un collaboratore di giustizia. Lo foto contestata, fu scattata a Milano nel 2019 in occasione di una convention di Fratelli d’It ... ilgiorno.it

Sì vola! Ennesima scoperta di Report. Uno scatto del 2019 immortala Gioacchino Amico, all'epoca referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia, con Giorgia Meloni. Vicino a Fratelli d'Italia, aveva un pass alla Camera. Report rivela: “Il - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com