Cagliari il caso K?l?çsoy | dal sogno del riscatto al gelo della panchina

A Cagliari, il calciatore K?l?çsoy non è stato incluso nelle convocazioni per la partita contro il Pisa. La sua assenza si è fatta notare, lasciando spazio a discussioni sul suo ruolo all’interno della squadra. La decisione di non schierarlo si inserisce in un contesto di cambiamenti e tensioni che coinvolgono il club e il giocatore. La situazione rimane aperta, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

? Cosa sapere Il calciatore K?l?çsoy resta escluso dalle convocazioni del Cagliari dopo la sfida contro il Pisa.. Il calo del rendimento mette in discussione il riscatto da 11 milioni di euro.. Il calciatore turco K?l?çsoy vede il proprio domani lontano da Cagliari dopo che la sua presenza sul campo è scemata drasticamente nelle ultime settimane di competizione. Quello che fino a febbraio sembrava un tassello fondamentale del progetto rossoblù, un investimento destinato a consolidare il futuro del club, si è trasformato in un caso che solleva interrogativi tecnici e societari. L’attaccante classe 2005, inizialmente considerato uno dei protagonisti della squadra, ha subito un progressivo scivolamento nelle gerarchie del gruppo, trovandosi oggi ai margini delle scelte tattiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il caso K?l?çsoy: dal sogno del riscatto al gelo della panchina Notizie correlate Cagliari, il caso K?l?çsoy: Pisacane ferma il turco per motivi fisiciDopo il pesante ko subito a San Siro contro l’Inter, terminato con un punteggio di 3-0, la gestione dell’attacco del Cagliari è diventata il centro... Leggi anche: Cagliari, visita di Montella ad Assemini: osservato speciale K?l?çsoy Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pisacane su K?l?çsoy: Non mi offre garanzie | Il turco ora è un caso; Cagliari, domani matchpoint contro l’Atalanta. Pisacane: Dobbiamo pensare a fare punti; Besiktas, Adal?: K?l?çsoy? Non abbiamo parlato di sconti, speriamo il Cagliari non lo riscatti; Cagliari, il futuro di K?l?çsoy è in bilico. K?l?çsoy ai margini, futuro sempre più lontano da CagliariSemih K?l?çsoy sempre più ai margini nel Cagliari: il riscatto da 11 milioni ora è in forte dubbio dopo le ultime esclusioni ... cagliaripad.it Yalç?n (all. Be?ikta?): «Non è il momento di parlare di K?l?çsoy! Valutazioni? A fine stagione»Sergen Yalç?n, tecnico del Be?ikta?, non si è voluto esprimere in merito al futuro di Semih K?l?çsoy! Ecco quanto emerge ... cagliarinews24.com Cagliari, un percorso formativo “a tappe” dedicato al Bilancio e alla Contabilità x.com Sardegna Open, Berrettini ringrazia Cagliari: «Altrove avrei perso». Attesa per Sonego-Bellucci e Arnaldi – Tutti i risultati del torneo Quasi tre ore di gioco e un finale al cardiopalma: così l’azzurro ha conquistato il pass per il secondo turno del torneo - facebook.com facebook