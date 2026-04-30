Dal conto dell' anziana spariscono 5.000 euro | era la badante Denunciata insieme al compagno
Una donna di 70 anni ha denunciato il furto di 5.000 euro dal suo conto, avvenuto tramite prelievi e pagamenti con la sua carta. Le indagini hanno portato alla denuncia della badante e del suo compagno, ritenuti responsabili dei prelievi. L’episodio si è verificato a Polesine Zibello, e le autorità hanno avviato le verifiche per accertare la dinamica dei fatti.
Spariscono 5.000 euro tra prelievi e pagamenti con la carta dell’anziana vittima a Polesine Zibello. Denunciati la badante e il compagno. Dalla denuncia presentata dall'anziana vittima alla rapida individuazione dei presunti responsabili. Le indagini dei Carabinieri si sono basate sul controllo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Spariscono 5.000 euro tra prelievi e pagamenti eseguiti con la carta dell’anziana vittima: denunciati la badante e il compagno
L'anziano muore e l'ex badante straniera si impossessa abusivamente della casa: denunciata insieme a un 45enneI carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato un 45enne e una 42enne, entrambi originari dell’est Europa.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Truffa da 100mila euro all’anziana. Condannato il finto maresciallo; La malavita assolda un sedicenne per truffare un'anziana, ma il giochino non funziona; Ancora una truffa del finto carabiniere in Ossola, 21enne fermata in stazione con l'oro; Anziani nel mirino del finto Carabiniere: denunciato 35enne per truffa aggravata.
Truffa ad anziana nel casertano, individuato e denunciato un 25enne: colpo da 10mila euroLa vittima era stata aggirata con un modus operandi ormai consolidato, basato su un pretesto convincente che ha spinto la donna a consegnare denaro contante e gioielli per un valore complessivo di ... casertanews.it
Biella, truffa a un'anziana: denunciate due donne, recuperato il bottino grazie alle telecamereDue donne denunciate per truffa aggravata ai danni di un'anziana a Biella: recuperati gioielli grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine. virgilio.it
Giovedì scorso ne era stata denunciata la scomparsa. A lanciare l’allarme un passante a Cecima nel Pavese. Non si esclude alcuna pista - facebook.com facebook
L’illusione del controllo già "denunciata" nella Bibbia: dialoghi e esperienze in classe nella rubrica "I care" x.com