Dal conto dell' anziana spariscono 5.000 euro | era la badante Denunciata insieme al compagno

Una donna di 70 anni ha denunciato il furto di 5.000 euro dal suo conto, avvenuto tramite prelievi e pagamenti con la sua carta. Le indagini hanno portato alla denuncia della badante e del suo compagno, ritenuti responsabili dei prelievi. L’episodio si è verificato a Polesine Zibello, e le autorità hanno avviato le verifiche per accertare la dinamica dei fatti.