L' anziano muore e l' ex badante straniera si impossessa abusivamente della casa | denunciata insieme a un 45enne

Un anziano è deceduto, e poco dopo, un’ex badante straniera si è impossessata della sua casa in modo abusivo. I carabinieri di Parma Centro hanno identificato e denunciato anche un uomo di 45 anni, entrambi provenienti dall’Est Europa, coinvolti nelle indagini. La vicenda ha portato all’apertura di procedimenti penali nei confronti dei due soggetti.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato un 45enne e una 42enne, entrambi originari dell'est Europa. I due stranieri sono ritenuti i presunti responsabili, in concorso tra loro, di aver invaso e occupato arbitrariamente un appartamento.L'indagine è scaturita dalla denuncia.