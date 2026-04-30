Spariscono 5.000 euro tra prelievi e pagamenti eseguiti con la carta dell’anziana vittima | denunciati la badante e il compagno

A Polesine Zibello, un’anziana donna ha scoperto che 5.000 euro sono stati prelevati e spesi con la sua carta senza il suo consenso. Le operazioni sono state effettuate da una donna che si occupava di assisterla e dal suo compagno. La coppia è stata denunciata dalle autorità per furto e uso indebito della carta di pagamento. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Spariscono 5.000 euro tra prelievi e pagamenti con la carta dell’anziana vittima a Polesine Zibello. Denunciati la badante e il compagno. Dalla denuncia presentata dall'anziana vittima alla rapida individuazione dei presunti responsabili. Le indagini dei Carabinieri si sono basate sul controllo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate L’incubo di un’anziana nel Vicentino: «La badante voleva strangolarmi con una corda». La vittima sviene, ma resiste e la fa arrestareUn caso che si aggiunge ai tanti precedenti che seminano l’allarme sulla gestione dei nostri cari, anziani, e affidati alla cura di assistenti... “Eredità prosciugata dalla badante”. Il nipote la porta a processo: prelievi e bonifici per 60mila euroRavenna, 25 febbraio 2026 – Una presunta appropriazione indebita per un totale di circa 60mila euro ai danni di un’anziana di Savarna, incapace per... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Roma, notaio truffa 41 clienti e si mette in tasca 5 milioni. La denuncia partita per 100mila euro spariti in un rogito; Escort di lusso a Milano, la bomba di Lacerenza: Nel giro anche donne famosissime che si vendono per 5000 euro a notte, è solo la punta dell’iceberg. I migliori lavori per guadagnare 5.000 euro al meseScopri come guadagnare 5.000 euro al mese in Italia: dai settori legale e sanitario all’informatica e al digitale. Ecco quali lavori conviene fare. msn.com