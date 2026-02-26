Berco nuovi ordini dal Nord America Sospeso il contratto di solidarietà

Nuovi ordini provenienti dal Nord America e alla Berco viene sospeso, in anticipo di un mese, il contratto di solidarietà. Buone notizie per un’impresa storica, che sta cercando di uscire da un periodo di crisi nera. Soddisfatta la Rsu: "Grazie a un lieve incremento di ordini provenienti dal nord america, il 28 febbraio cesseranno anticipatamente i contratti di solidarietà che avrebbero dovuto terminare il 31 marzo. per i medesimi motivi la giornata di martedi 7 aprile inizialmente calendarizzata come chiusura collettiva diventera’ normale giornata lavorativa. inoltre congiuntamente alle segreterie territoriali, abbiamo colto l’occasione per richiedere un incontro con il board aziendale per fare chiarezza sulla situazione riguardante il mercato e sull’andamento finanziaro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

