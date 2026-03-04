A Ortona iniziano i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale Santa Liberata – Tamarete

A Ortona sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale n. 62, denominata “Santa Liberata – Tamarete”. L’intervento è partito mercoledì 4 marzo e riguarda l’intera tratta, con un investimento totale di 72 mila euro. I lavori prevedono il ripristino della superficie stradale e si protrarranno nelle prossime settimane.

L'intervento, atteso da tempo, comprende anche la sistemazione del tratto in prossimità dell'accesso al centro commerciale, dove si registrano importanti condizioni di ammaloramento del fondo stradale. Ulteriori interventi sulle strade provinciali del territorio sono previsti a primavera e prevedono un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. In particolare i lavori interesseranno la strada provinciale "Villa San Nicola" per 230mila euro, la provinciale "Colombo" per 230mila euro, la "Iurisci" per 220mila euro, la "Tollo-Stazione" per 250mila euro, la "Stazione Caldari-San Donato" per 250mila euro, la "Marrucina" per un milione e 220mila euro.