In cammino verso la Repubblica il ruolo delle donne forlivesi | storie dal 1943 al 1946 al centro di un ciclo di incontri

Il primo incontro del ciclo "In cammino verso la Repubblica" si svolgerà giovedì 26 marzo, alle 17.30, a Palazzo del Mutilato "Fulcieri Paulucci di Calboli", via Maroncelli 3, Forlì. Paola Saiani parlerà della reazione delle donne e delle operaie di Forlì dopo la condanna a morte e la fucilazione il 24 marzo 1944 nella caserma “Ettore Muti” di via della Ripa di cinque giovani dichiarati renitenti alla leva. Alessandra Spazzoli racconterà quanto accaduto a Itala Spazzoli (1904-1980) e Orsola Franca Ferrini (1923-2015): mamma e figlia arrestate nell'agosto 1944 insieme a Tonino Spazzoli (1899-1944) e altri componenti della stessa famiglia. Inviate prima nel Campo di Fossoli e poi deportate a Dachau in Germania. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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