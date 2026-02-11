Eufonica 2026 a Bologna | dal 15 al 17 maggio il salone della musica e delle sue professioni

Dal 15 al 17 maggio 2026 Bologna tornerà ad accogliere Eufonica, il salone dedicato alla musica e alle sue professioni. La quarta edizione si svolgerà nel centro della città e si preannuncia come un evento importante per musicisti, insegnanti, produttori e appassionati. Gli organizzatori promettono tre giorni di incontri, workshop e spettacoli, con l’obiettivo di riunire tutti coloro che vivono e lavorano nel settore musicale.

Dal 15 al 17 maggio 2026 Bologna ospita la quarta edizione di Eufonica – Il Salone della Musica e delle sue professioni, appuntamento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per chi la musica la studia, la insegna, la produce e la trasforma in lavoro. Eufonica non è solo una fiera espositiva, ma un luogo di incontro tra formazione, industria musicale, artigianato, innovazione tecnologica e professioni creative. In tre giorni si riuniscono scuole, docenti, studenti, musicisti, produttori, tecnici del suono, costruttori di strumenti, etichette indipendenti, operatori culturali e istituzioni, in un dialogo che mette al centro la filiera musicale nel suo insieme.

