' Villa Mensa' tornano le visite guidate per scoprire la storia secolare del complesso

Da questa domenica riprendono le visite guidate a Villa Mensa, situata a Sabbioncello San Vittore. L’iniziativa permette al pubblico di esplorare il complesso e conoscere la sua lunga storia. Le visite si svolgono ogni settimana e sono aperte a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questa struttura. La visita guidata si svolge in modo regolare e accessibile.

Tornano le visite guidate domenicali a Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore, imperdibile occasione per scoprire la storia secolare del complesso. Il primo appuntamento del 2026 è in programma per domenica 15. Come sempre, sono previsti tre turni di visita alle 9, alle 10.30 e alle 12. La quota di partecipazione è di sei euro con prenotazione obbligatoria al numero 335-303498 (solo chiamate) o all'indirizzo e-mail [email protected].