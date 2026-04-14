All' Archivio di Stato la mostra Alpini di carta con documenti e pubblicazioni rare

Giovedì 16 aprile alle 16:30 si è tenuta l'inaugurazione della mostra “Alpini di carta” presso l’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r. La mostra, curata da Giustina Olgiati, presenta documenti e pubblicazioni rare legate alla storia degli alpini. L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito ogni mercoledì e giovedì fino al 7 giugno.

Giovedì 16 aprile alle ore 16:30, presso l’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r inaugura “Alpini di carta”, la mostra, a cura di Giustina Olgiati, che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, il mercoledì e il giovedì, fino al 7 giugno. L’esposizione fa parte di “Genova e gli.🔗 Leggi su Genovatoday.it Archivio di Stato, online l’atto di nascita di Monicelli. Tarasco: “Basta clic per documenti unici”“In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, la rubrica del Portale Antenati Dal registro alla Storia rende omaggio al Maestro Mario... Mostra all’Archivio di Stato della fotografa indiana Dayanita SinghDal 17 aprile al 31 luglio 2026, a Venezia, l’Archivio di Stato di Venezia ospita “ARCHIVIO”, mostra personale dell’artista Dayanita Singh. Temi più discussi: Napoli | Rassegna | A carte scoperte: all’Archivio di Stato un ciclo di incontri tra musica e ricerca; Vittorio Occorsio e un impegno pagato con la vita; All'Archivio di Stato la ricerca di Francesca Seller: I pianoforti a Napoli nell'Ottocento; NextGen Slam, la finale è all’Archivio di Stato di Caserta. I pianoforti a Napoli nell’Ottocento: incontro con la musicologa Francesca Seller all’Archivio di StatoMercoledì 15 aprile, alle 17, la sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli ospita l’incontro con Francesca Seller, I pianoforti a Napoli nell’Ottocento, per la rassegna A carte scoperte. La mus ... napolitoday.it Tragedia all'Archivio di Stato: morti due impiegati, sequestrato l'edificioSi chiamano Pietro Bruni (59 anni) e Filippo Bagni (55 anni) i due impiegati all'Archivio di Stato di Arezzo rimasti vittime di una intossicazione causata da una fuga di gas degli impianti antincendio ... it.blastingnews.com Un pomeriggio di storia, identità e consapevolezza. Oggi, all’Archivio di Stato di Salerno, abbiamo vissuto un momento di grande valore culturale e civile, ripercorrendo le radici del Risorgimento salernitano attraverso testimonianze, narrazioni e oggetti che ra - facebook.com facebook