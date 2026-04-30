Dai Cinquestelle a Rinascita Messina Sciacca ci riprova | Con questi non c' è dialogo bisogna entrare nel Palazzo

Gaetano Sciacca annuncia la sua candidatura a sindaco, dopo aver deciso di tornare in Italia dalla Danimarca, dove vivono e lavorano i suoi figli. In passato ha evitato di candidarsi, ma recentemente ha cambiato idea. Lo stesso Sciacca ha dichiarato che con alcuni esponenti politici non c’è dialogo e che è necessario entrare nel Palazzo. La sua nuova sede si trova in via Giordano Bruno.

"Fino a qualche mese fa non volevo candidarmi, poi le cose sono cambiate". Gaetano Sciacca ci riprova da candidato sindaco e di ritorno dalla Danimarca dove vivono e lavorano i suoi due figli ci accoglie nella nuova sede in via Giordano Bruno. L'ex Ingegnere Capo del Genio civile ha consegnato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rinascita Messina candida sindaco Gaetano Sciacca, l'ex cinquestelle ci riprova Messina, Sciacca lancia Rinascita: 31 candidati e 7 assessori esperti? Cosa sapere Gaetano Sciacca presenta a Messina la lista Rinascita con 31 candidati e 7 assessori. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dai Cinquestelle a Rinascita Messina Sciacca ci riprova: Con questi non c'è dialogo, bisogna entrare nel Palazzo; ’Rinasce Italia’: Un movimento che si richiama alla Repubblica; La rinascita di Palazzo San Gottardo: un nuovo hotel 5 stelle a Como; La rinascita di Palazzo San Gottardo | un nuovo hotel 5 stelle a Como. Il leader del Movimento Cinque Stelle, rilancia da Avellino il progetto del “campo largo”. “Un percorso serio, costruito con confronto e responsabilità”, sottolinea l’ex premier. Obiettivo: rafforzare il fronte progressista partendo dai territori. E sulle amministrative: “ - facebook.com facebook