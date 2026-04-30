Dai bus di Tunisi a quelli di Milano | Atm ha reclutato 30 conducenti in Tunisia

Atm ha assunto 30 autisti di autobus provenienti dalla Tunisia, che inizieranno a lavorare nelle prossime due settimane. La novità riguarda il fatto che i conducenti non sono stati selezionati all’interno di altre regioni italiane, ma sono arrivati dall’estero, precisamente dall’Africa. La decisione di reclutare personale da un paese esterno all’Italia rappresenta un passaggio inusuale nel processo di assunzione dell’azienda.

Atm ha reclutato 30 autisti per autobus che entreranno in servizio nelle prossime due settimane. Nulla di strano, ma la vera notizia è che arriveranno non da altre province italiane ma direttamente da un altro paese (e continente). Già perché i nuovi conducenti di bus arruolati dall’azienda.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Arriveranno a Milano 30 nuovi autisti Atm: i lavoratori arrivano da TunisiMilano è pronta ad aprire la porte ai 30 nuovi autisti di autobus selezionati dall’Atm: arriveranno nella città meneghina tra l’11 e il 18 maggio... Deraglia il terzo tram a Milano, ma per Atm “è solo uscito un carrello dai binari”: bus sostitutivi da RozzanoUn tram della linea 15 questa mattina è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Milano, Atm e la carenza di autisti degli autobus: reclutati trenta autisti in Tunisia, per loro contratto e alloggio. Dai bus di Tunisi a quelli di Milano: Atm ha reclutato 30 conducenti in TunisiaI conducenti inizieranno il loro addestramento all'ombra della Madonnina a maggio, alla guida dei bus in autunno ... milanotoday.it Arriveranno a Milano 30 nuovi autisti Atm: i lavoratori arrivano da TunisiATM porta a Milano 30 autisti tunisini per combattere la carenza di conducenti: contratti e alloggi già pronti ... ilfattoquotidiano.it