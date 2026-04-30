Tra l’11 e il 18 maggio, Milano accoglierà 30 nuovi autisti di autobus provenienti da Tunisi. I lavoratori, selezionati dall’azienda di trasporto tunisina che ha chiuso le attività la scorsa primavera, arriveranno nella città per integrarsi nel servizio di trasporto pubblico locale. La loro presenza rappresenta un investimento nelle risorse umane dell’azienda di trasporto milanese, che si prepara ad ampliarsi con personale proveniente dall’estero.

Milano è pronta ad aprire la porte ai 30 nuovi autisti di autobus selezionati dall’ Atm: arriveranno nella città meneghina tra l’11 e il 18 maggio direttamente un’azienda di trasporto di Tunisi che ha chiuso battenti la scorsa primavera. Le 30 assunzioni degli autisti tunisini sono state possibili grazie alla telefonata di Elis – ente no profit che promuove la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro – che ha dato ad Atm la notizia della chiusura di un’azienda di trasporto pubblico a Tunisi. L’intenzione di reclutamento è stata immediata: dopo aver chiesto ad Elis l’iter per la valutazione e la selezione dei conducenti, Atm è sbarcata direttamente a Tunisi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriveranno a Milano 30 nuovi autisti Atm: i lavoratori arrivano da Tunisi

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