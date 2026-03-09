Deraglia il terzo tram a Milano ma per Atm è solo uscito un carrello dai binari | bus sostitutivi da Rozzano

Questa mattina un tram della linea 15 è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano. Atm ha riferito che si è trattato solo di un carrello uscito dai binari, senza segnalare feriti o danni gravi. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, sono stati attivati bus sostitutivi sulla tratta interessata. La circolazione sulla linea è temporaneamente modificata fino alla risoluzione del problema.

Un tram della linea 15 questa mattina è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano. Atm, contattata da Fanpage.it, ha spiegato che è fuoriuscito solo "un carrello" e che "non si può parlare di deragliamento". Non si sono registrati feriti.