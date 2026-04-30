Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati in Italia

Dagli Stati Uniti arrivano 337 reperti culturali che erano stati trafugati in Italia. I beni sono stati restituiti e mostrati presso la Caserma «La Marmora», sede del reparto dei Carabinieri TPC dedicato alla tutela del patrimonio culturale. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Cultura e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.

Sono 337 i beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati alla Caserma «La Marmora», sede del reparto operativo dei Carabinieri TPC (Tutela Patrimonio Culturale), alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli e dell’ambasciatore Usa in Italia Tilman J. Fertitta. Tra i reperti figurano oggetti archeologici di epoca romana, bizantina e della Magna Grecia, oltre a opere d’arte e materiali d’archivio, in larga parte provenienti da scavi clandestini o sottratti a istituzioni. Tra i pezzi più rilevanti anche una testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro Romano. Il rimpatrio è il risultato di operazioni concluse tra dicembre e aprile 2026.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati in Italia Dagli Stati Uniti tornano 337 reperti trafugati in Italia Notizie correlate Arte, opere rubate tornano a casa dagli Usa, ambasciatore americano: "Italia Paese unico al mondo"Sono stati presentati oggi, alla Caserma ‘La Marmora’ di Roma, sede del Reparto Operativo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale... Calabria, smantellata rete internazionale: tornano 46 reperti rubatiA Cosenza, presso la Sala Leone di Palazzo Arnone, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito al Direttore dei Parchi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tornano dagli USA 337 beni rubati, Giuli: La cultura non si perde; Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati, Giuli 'la cultura non si perde'; Rimpatriati in Italia 337 beni culturali dagli Stati Uniti: presentati ufficialmente oggi a Roma; ARTE, TORNANO IN ITALIA 337 OPERE DAGLI USA. Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati, Giuli 'la cultura non si perde'In tutto 337 oggetti, prevalentemente reperti archeologici di epoca romana come la testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro romano, ma anche bizantina e della Magna Grecia ... ansa.it Dagli Usa tornano in Italia 337 reperti trafugati, c'è anche la testa di Alessandro MagnoIn tutto 337 oggetti, prevalentemente reperti archeologici di epoca romana come la testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro romano, ma anche bizantina e della Magna Grecia ... virgilio.it Rimpatriati 337 reperti archeologici dagli USA: tornano in Italia tesori trafugati tra Roma, Magna Grecia e mondo bizantino Rimpatriati 337 reperti archeologici dagli Stati Uniti all’Italia: tra le opere recuperate la testa di Alessandro Magno e preziosi manufatt - facebook.com facebook Tornano dagli USA 337 beni rubati, Giuli: “La cultura non si perde” x.com