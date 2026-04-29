Arte opere rubate tornano a casa dagli Usa ambasciatore americano | Italia Paese unico al mondo

Oggi a Roma, presso la Caserma ‘La Marmora’ dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, sono stati mostrati 337 beni culturali restituiti dagli Stati Uniti. Questi oggetti, che erano stati rubati, sono tornati in Italia dopo operazioni avviate tra dicembre 2025 e aprile 2026. L’ambasciatore americano ha commentato che l’Italia è un Paese unico al mondo nel suo impegno per la tutela del patrimonio.

Sono stati presentati oggi, alla Caserma ‘La Marmora’ di Roma, sede del Reparto Operativo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti, all’esito di operazioni concluse tra il dicembre 2025 e l’aprile 2026. All’iniziativa sono intervenuti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’ ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, il comandante dei Carabinieri Cums Palidoro, generale Massimo Mennitti e il comandante Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, generale Antonio Petti. I beni recuperati comprendono prevalentemente reperti archeologici, materiali archivistici e opere d’arte, in larga parte provenienti da scavi clandestini o sottratti a istituzioni culturali e successivamente immessi nel mercato internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arte, opere rubate tornano a casa dagli Usa, ambasciatore americano: "Italia Paese unico al mondo" Notizie correlate Furti d’arte in Italia, 1,3 milioni di opere rubate in 56 anni: oggi i ladri vengono incastrati dall’IAL’Italia è al primo posto per i furti di opere d’arte, l’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di... Che giri fanno le opere d’arte rubateNon finiscono solo nel cosiddetto “mercato nero”: possono diventare una merce di scambio preziosa per la criminalità organizzata I furti di opere... Panoramica sull’argomento Arte, opere rubate tornano a casa dagli Usa, ambasciatore americano: Italia Paese unico al mondo(LaPresse) Sono stati presentati oggi, alla Caserma 'La Marmora' di Roma, sede del Reparto Operativo dei Carabinieri per la Tutela del ... stream24.ilsole24ore.com Furti d’arte in Italia, 1,3 milioni di opere rubate in 56 anni: oggi i ladri vengono incastrati dall’IAL’Italia è al primo posto per i furti di opere d’arte, l’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ... fanpage.it