I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito 46 reperti storici a Cosenza, presso la Sala Leone di Palazzo Arnone. L’operazione fa parte di un’azione contro una rete internazionale coinvolta nel traffico di beni culturali. I reperti, rubati, erano stati recuperati durante le indagini e ora tornano in possesso delle autorità competenti, pronte a essere restituiti ai rispettivi siti di provenienza.

A Cosenza, presso la Sala Leone di Palazzo Arnone, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito al Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari un lotto di 46 reperti storici. Il recupero è il risultato dell’operazione denominata ACHEI, coordinata dalla Procura della di Crotone, che ha smantellato una rete internazionale di scavi clandestini con basi in Francia, Germania, Serbia e Gran Bretagna. L’architettura criminale dietro il saccheggio sistematico. Le indagini condotte tra il 2017 e il 2018 hanno messo a nudo una struttura organizzata con precisione quasi industriale. Non si è trattato di episodi isolati, ma di un sistema di squadre di tombaroli dotate di ruoli e competenze ben definiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, smantellata rete internazionale: tornano 46 reperti rubati

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