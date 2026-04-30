Da Trebaseleghe all' Austria | madre e figlia stiliste incontrano il discendente di Sissi

Da Trebaseleghe all'Austria, madre e figlia hanno preso parte a un progetto artistico internazionale dedicato al clima e alla sostenibilità. Luisa Fortuny, stilista con un laboratorio nella provincia di Treviso, e MariaSofia Segato, fashion designer, sono state invitate a incontrare il discendente della sovrana dell'Impero austro-ungarico. L'evento si è svolto in Austria e ha coinvolto professionisti provenienti da diversi Paesi, focalizzandosi su tematiche ambientali e artistiche.