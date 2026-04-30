Da Trebaseleghe all' Austria | madre e figlia stiliste incontrano il discendente di Sissi
Da Trebaseleghe all'Austria, madre e figlia hanno preso parte a un progetto artistico internazionale dedicato al clima e alla sostenibilità. Luisa Fortuny, stilista con un laboratorio nella provincia di Treviso, e MariaSofia Segato, fashion designer, sono state invitate a incontrare il discendente della sovrana dell'Impero austro-ungarico. L'evento si è svolto in Austria e ha coinvolto professionisti provenienti da diversi Paesi, focalizzandosi su tematiche ambientali e artistiche.
Luisa Fortuny, stilista proprietario di un laboratorio a Trebaseleghe, e la figlia MariaSofia Segato, fashion designer, hanno avuto l'occasione di partecipare a progetto artistico internazionale dedicato al clima e alla sostenibilità. Durante l'evento, hanno incontrato anche Massimiliano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Matrimonio nell’impero del lusso: l’erede della famiglia Pinault si fidanza con Lara Cosima, figlia di un premio Oscar e discendente dell’antica nobiltà germanicaLo sposo è il figlio maggiore di François-Henri Pinault, attuale presidente di Kering, e nipote del patriarca che ha costruito dal nulla un...
Leggi anche: Il terrore di madre e figlia: "Molestate da anni da un uomo. Ma il braccialetto elettronico non funziona: non si vive più"