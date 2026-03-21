Matrimonio nell’impero del lusso | l’erede della famiglia Pinault si fidanza con Lara Cosima figlia di un premio Oscar e discendente dell’antica nobiltà germanica

L’erede della famiglia Pinault, proprietaria di marchi come Gucci e Balenciaga, ha annunciato il suo fidanzamento con Lara Cosima, figlia di un premio Oscar e discendente dell’antica nobiltà germanica. La coppia ha scelto di condividere pubblicamente questa notizia, confermando il loro legame attraverso un comunicato ufficiale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle future nozze o ai piani di matrimonio.

Lo sposo è il figlio maggiore di François-Henri Pinault, attuale presidente di Kering, e nipote del patriarca che ha costruito dal nulla un conglomerato che oggi ha un fatturato miliardario con marchi di lusso come Gucci e Balenciaga. In quanto primogenito ed erede del ramo esecutivo della famiglia, è il naturale successore di un’attività molto redditizia. Mentre il padre è celebre per il suo matrimonio con Salma Hayek e per la sua gestione aziendale, il giovane François, 29 anni, cerca di passare inosservato ma rappresenta già la continuità di un nome famigliare che controlla non solo la moda, ma anche la casa d’aste Christie’s (è entrato a far parte del suo consiglio di amministrazione nel 2024) e un patrimonio incalcolabile attraverso la collezione Pinault, una delle più importanti raccolte di arte contemporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matrimonio nell’impero del lusso: l’erede della famiglia Pinault si fidanza con Lara Cosima, figlia di un premio Oscar e discendente dell’antica nobiltà germanica Articoli correlati Trovata morta in albergo la figlia del premio Oscar Tommy Lee JonesLa figlia 34enne dell'attore americano Tommy Lee Jones, Victoria, è stata trovata morta a Capodanno in un albergo di San Francisco. Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee JonesVictoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nelle prime ore del mattino di Capodanno in un hotel di...