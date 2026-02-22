Una madre e la figlia di 14 anni vivono un incubo da anni a causa di un uomo che le perseguita con minacce e comportamenti ossessivi. La causa principale deriva dal fatto che il braccialetto elettronico che dovrebbe proteggerle non funziona, lasciandole vulnerabili. Le due donne si sentono intrappolate, senza possibilità di allontanarsi dalla situazione. La paura si fa sentire ogni giorno, mentre cercano di trovare una soluzione concreta.

Sconcerto e paura, una ragnatela da cui non puoi scappare e tornare libera. È quanto dicono di vivere una mamma insieme alla figlia 14enne di Novellara, perseguitate da anni da comportamenti ossessivi e minacce di un uomo di 54 anni. Un dramma che oggi sarebbe stato reso più duro dalla sentenza di primo grado emessa martedì scorso in tribunale a Reggio dal giudice Silvia Guareschi, che ha sospeso la pena e concesso la libertà all’uomo condannato a cinque mesi e dieci giorni per il reato di "semplici" molestie, imposizione del braccialetto elettronico e obbligo di cura al centro salute mentale di zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maltrattamenti in famiglia: madre e figlio chiusi a chiave per paura, uomo allontanato e sottoposto a braccialetto elettronicoUn uomo di 55 anni ha subito l’allontanamento dalla casa familiare e un ordine di divieto di avvicinamento alla ex moglie e al figlio, dopo averli minacciati e tenuti sotto stretta sorveglianza.

Si avvicina alla madre nonostante il divieto e il braccialetto elettronico: arrestatoIl 26enne, nonostante il divieto e il braccialetto elettronico, si è avvicinato alla madre e per questo è stato arrestato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il terrore di madre e figlia: Molestate da anni da un uomo. Ma il braccialetto elettronico non funziona: non si vive più; Tenta di rapire una bimba dalle braccia della madre, terrore al supermercato. I genitori: Siamo scossi e abbiamo avuto paura; Vivono nel terrore, non posso proteggerli: lo sfogo di Catherine dopo l’allontanamento dei figli; Terrore in casa: picchia la moglie incinta e la minaccia di morte.

Questo non è tuo figlio, dammelo!: terrore all’MD di Caivano, tenta di strappare un bimbo dalla madreCaivano: un 45enne ha tentato di rapire un bambino di 5 anni in un supermercato urlando Non è tuo figlio. Arrestato dai carabinieri. ilgazzettinovesuviano.com

Il video dell'uomo che tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercato a BergamoAttimi di terrore in un supermercato di Bergamo: la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora, 37 anni, e privo di precedenti, gravemente indiziato di tentato sequestro ... ilmessaggero.it

Terrore puro a Caivano (NA). “Questo non è tuo figlio, dammelo”: con queste parole un 45enne tenta di afferrare un bambino di 5 anni all’ingresso di un supermercato. Attimi di panico, urla dei presenti, la mamma che trascina il piccolo verso le casse cercando - facebook.com facebook

Barbie Gaza, membro della Flotilla, quella che ha negato gli stupri del 7 ottobre, aggiungendo che alcune donne non sono state stuprate dai terroristi di Hamas e che per questo si sono lamentate e si sono sentite brutte, è indagata per apologia di terrore, istig x.com