Da rivedere le procedure di emergenza

Un responsabile di un gruppo politico ha richiesto di rivedere le procedure di emergenza nelle scuole, sottolineando l’urgenza di rimettere al centro dell’attenzione provinciale le questioni legate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze scolastiche. La richiesta si è tradotta in una interpellanza urgente presentata da un rappresentante del centrosinistra in Provincia, che ha evidenziato la necessità di interventi immediati.

"Le scuole devono tornare al centro dell’agenda provinciale con urgenza". L’appello, che si è tradotto nella presentazione di una interpellanza urgente, è di Gianluca Tinfena (nella foto) capogruppo del centrosinistra in Provincia. In particolare il consigliere di opposizione punta il faro sulla sicurezza strutturale degli edifici scolastici. Dopo il crollo del controsoffitto nell’ingresso del Cappellini-Sauro e gli allagamenti al “Parentucelli Arzelà“ di Sarzana l’attenzione si sposta anche sulla gestione dei piani di evacuazione. Gianluca Tinfena, ha depositato a nome di tutto il gruppo un’interpellanza urgente per accendere i riflettori sulla situazione del liceo classico “Costa” dove le scosse di terremoto del 25 marzo scorso hanno fatto emergere criticità nelle procedure di emergenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Da rivedere le procedure di emergenza" How Do OSHA Rules Impact Food Service Emergency Procedures - Food Service Jobs Notizie correlate Paura a Milano Malpensa per un volo proveniente da Catania: attivate le procedure di emergenza in pistaIl pilota ha segnalato alla torre di controllo un possibile guasto al carrello, attivando così il protocollo di allerta specifico. Ambasciate Usa sotto attacco, il nuovo fronte della guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti: «Rivedere tutte le procedure di sicurezza»La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non si combatte soltanto nei cieli del Medio Oriente o nei corridoi della diplomazia internazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da rivedere le procedure di emergenza; Chirurgia del futuro a rischio: il Collegio dei Chirurghi chiede di rivedere le linee guida che frenano la robotica; Parchi e mare di Puglia, ecco il piano da 16 milioni di euro per proteggere la biodiversità; Nordio rivendica i risultati sul civile: Arretrato giù del 27%, ora processi più rapidi. Da rivedere le procedure di emergenzaLe scuole devono tornare al centro dell’agenda provinciale con urgenza. L’appello, che si è tradotto nella presentazione di una interpellanza urgente, è di Gianluca Tinfena (nella foto) capogruppo ... lanazione.it Polo scolastico di Pierantonio. Il Pd: Procedure da rivedere e danni per la comunitàProcedure da rivedere e grossi danni per la comunità. Queste le pesanti affermazioni del Pd in merito alla realizzazione del futuro polo scolastico unico a Pierantonio post terremoto. Sull’argomento ... lanazione.it Il ministro dei Trasporti: «Rivedere il patto di stabilità scelta di buon senso» - facebook.com facebook La difesa dei pm: “Su Minetti istruttoria corretta, ma potremmo rivedere il parere” x.com