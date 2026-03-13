Paura a Milano Malpensa per un volo proveniente da Catania | attivate le procedure di emergenza in pista

Nella serata di ieri, all’aeroporto di Milano Malpensa, un volo Ryanair proveniente da Catania ha attivato le procedure di emergenza durante l’avvicinamento. Il comandante ha segnalato un possibile malfunzionamento del carrello alla torre di controllo, provocando l’attivazione delle misure di sicurezza in pista. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per gestire la situazione.

Nella serata di ieri, presso l'aeroporto di Milano Malpensa, un volo della Ryanair proveniente da Catania (FR1071) ha attivato le procedure di emergenza durante l'avvicinamento dopo che il comandante ha segnalato un possibile malfunzionamento del carrello alla torre di controllo. Lo scalo ha attivato il protocollo di allerta con il dispiegamento di mezzi di soccorso lungo la pista e nell'area del Terminal 2. Presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e ambulanze pronte a intervenire.

