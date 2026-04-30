Da Posillipo a Bagnoli spiagge libere per tutti | Ma ora serve civiltà

Quest’estate nel Golfo di Napoli si assiste all’apertura di nuove spiagge libere, come quella di San Giovanni a Teduccio e il lido comunale a Posillipo. Questi spazi sono stati messi a disposizione del pubblico per consentire a cittadini e visitatori di accedere gratuitamente al mare. La riapertura di queste aree rappresenta un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti, portando con sé anche l’esigenza di un comportamento più rispettoso e civile.

È una stagione nuova per per il Golfo di Napoli: il mare torna a bagnare la città. Ne sono la prova l’apertura della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, del lido comunale a Bagnoli, la rinascita di Mappatella Beach. Ma per cogliere al meglio le occasioni imminenti - la Coppa America su tutte - è necessario che tutti si sentano responsabili del bene comune. Perché il mare di Napoli è proprietà di ciascun napoletano. La spiaggia libera oltrepasserà il 40% della costa, nell’estate che sta per entrare nel vivo. Ma più potere ai cittadini comporta anche maggiori responsabilità per i cittadini stessi. Il Mattino lancia un appello per l’educazione civica in riva al mare.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Da Posillipo a Bagnoli spiagge libere per tutti: «Ma ora serve civiltà» Notizie correlate Leggi anche: Manfredi: Nella nuova Bagnoli spiagge libere, servizi in concessione e maxi terrazza da 200mila mq Posillipo, nonostante il Tar spiagge libere ancora a numero chiuso? Cosenza: “Si valuta, ecco come”Tempo di lettura: 4 minutiNonostante la scure del Tar, le spiagge libere di Posillipo potrebbero tornare a numero chiuso su prenotazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: COMUNE DI NAPOLI * :STAGIONE BALNEARE 2026: DAL 1° MAGGIO ACQUE ECCELLENTI A POSILLIPO, DIVIETI A BAGNOLI E SAN GIOVANNI; Posillipo, lidi off limits: concessioni in ritardo scatta la deregulation; NAPOLI, VIA ALLA STAGIONE BALNEARE 2026: MARE ECCELLENTE DA POSILLIPO AL LUNGOMARE; Mare promosso, ma che sia accessibile a tutti! (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Bagnoli, via i detriti. Sigilli alla colmata: nasce una terrazza per l'America's CupIl 31 dicembre del 2025 quella piattaforma in mezzo al golfo di Bagnoli chiamata colmata a mare era identica a se stessa e dimostrava tutti i suoi 63 anni di vita, la ... ilmattino.it America’s Cup, dalla zona Sin Bagnoli si alzano nubi di polvere fino a PosillipoAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it Circolo Nautico Posillipo. . Ranieri Impiantistica CN Posillipo-RN Florentia le parole di mister Pino Porzio - facebook.com facebook