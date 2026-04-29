Manfredi | Nella nuova Bagnoli spiagge libere servizi in concessione e maxi terrazza da 200mila mq

Il sindaco di Napoli ha annunciato che nella zona di Bagnoli sarà possibile accedere liberamente al mare. Durante una visita alla mostra “Terremoti d’Italia” presso Città della Scienza, ha spiegato che le spiagge saranno gratuite e che i servizi saranno affidati a concessioni private. È prevista anche la realizzazione di una grande terrazza di circa 200 mila metri quadrati, con spazi dedicati alle attività di svago e relax.

“ A Bagnoli l’accesso al mare sarà libero ”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lo chiarisce a margine della visita alla mostra “Terremoti d’Italia” a Città della Scienza. Il progetto, legato alla sistemazione dell’area dopo l’America’s Cup, prevede ingressi dalla colmata tramite pedane. “L’idea è concedere i servizi, non l’accesso – spiega –. Chi vorrà potrà affittare ombrelloni o usufruire di chioschi, ma sarà sempre possibile entrare liberamente anche con le proprie attrezzature”. Sul fronte dei lavori, Manfredi parla di interventi in corso: sigillatura della colmata, tombamento e dragaggio già avviati. “Tutto procede regolarmente ed è la parte più importante del progetto”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Bagnoli, Manfredi e Fico: “L’accesso al mare sia libero e i servizi in concessione” Manfredi: “A Bagnoli faremo spiagge di 2 chilometri. Ho bloccato gli espropri, una polpetta avvelenata”La relazione del sindaco Manfredi sulla bonifica di Bagnoli: "Ci saranno 2 km di spiagge artificiali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bagnoli, sopralluogo di Manfredi con i team di Coppa America; Manfredi: Per l'America's Cup investimenti su digitale e trasporti. L'eredità resterà alla città; Bagnoli, via i detriti. Sigilli alla colmata: nasce una terrazza per l'America's Cup; America's cup, dal primo giugno i team saranno a Napoli. Sopralluoghi e test a Bagnoli. Bagnoli rinasce: la colmata a mare diventa una terrazzaBagnoli cambia volto: la nuova terrazza a mare di Bagnoli è pronta per l'America's Cup. Bonifiche record e risanamento del golfo. stylo24.it Bagnoli, Manfredi rilancia il waterfront: «Sulla colmata una grande terrazza sul mare»Procedono secondo programma i lavori sulla colmata di Bagnoli legati agli interventi previsti anche in vista dell’America’s Cup. A fare il punto è stato il ... cronachedellacampania.it Dopo aver lasciato il Niguarda di Milano, Manfredi Marcucci è stato ricoverato di nuovo a Roma, ma è anche riuscito a tornare a scuola - facebook.com facebook Manfredi (Pres. Fipav): Stiamo parlando con i vertici europei e mondiali per portare in Italia nei prossimi anni le finali di Champions femminile e una tappa di VNL. x.com