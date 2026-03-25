Posillipo nonostante il Tar spiagge libere ancora a numero chiuso? Cosenza | Si valuta ecco come

A Posillipo, le spiagge libere potrebbero tornare a essere a numero chiuso su prenotazione, nonostante una decisione del Tar che ha sospeso questa misura. La questione riguarda la possibilità di ripristinare restrizioni per l’accesso alle aree balneari, mentre le autorità stanno valutando le opzioni disponibili. La situazione si sviluppa mentre si discute sulla gestione delle spiagge nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 4 minuti Nonostante la scure del Tar, le spiagge libere di Posillipo potrebbero tornare a numero chiuso su prenotazione. Una doccia gelata, annunciata stamane dall’assessore Edoardo Cosenza in consiglio comunale. A sollecitarne l’intervento, l’interrogazione proposta dalla capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano, durante il question time. Oggetto: la gestione delle spiagge pubbliche Donn’Anna e delle Monache di Posillipo. Un tema da anni al centro di battaglie degli attivisti di Mare Libero, anche a carte bollate. Lo scorso febbraio, infatti, il Tar Campania ha annullato il limite di 60 ingressi giornalieri e il sistema di prenotazione online per i due arenili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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