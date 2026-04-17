Dal 30 aprile al 3 maggio si svolgerà a Napoli una manifestazione dedicata alla cultura pop, che quest’anno presenterà un programma ricco di ospiti e anteprime. Tra le presenze principali ci saranno un attore noto per aver interpretato un personaggio di una serie televisiva di successo e un fumettista famoso per aver creato un graphic novel molto apprezzato. La manifestazione combina cinema, serie TV, videogiochi ed esports in un evento unico nel suo genere.

L'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio COMICON Napoli 2026 torna con un programma che unisce cinema, serie TV, videogiochi ed esports in un unico grande evento dedicato alla cultura pop. Tra gli ospiti internazionali spicca John C. McGinley, celebre per il ruolo del Dr. Cox in Scrubs, insieme a Zerocalcare e a una serie di anteprime che includono la quarta stagione di From, panel su WWE e Netflix, incontri con attori, creator e figure di rilievo della scena culturale e scientifica. Ospiti internazionali e incontri principali Si preannuncia un'edizione ricchissima piena di ospiti di livello e incontri che faranno felice il pubblico partecipante, che negli anni .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibili

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