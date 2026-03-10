La guerra in Iran divide i leader dell’Unione Europea, con Ursula von der Leyen che sostiene i raid di Usa e Israele, mentre Costa replica dicendo che la libertà non si conquista con le bombe. La presidente della Commissione europea si è espressa in modo molto simile a quello di Donald Trump, accentuando le tensioni all’interno della maggioranza al Parlamento europeo. La discussione si concentra sugli interessi strategici dell’Europa e sul rispetto delle regole internazionali.

Gli interessi strategici dell’ Europa vengano prima del rispetto delle regole internazionali. Ursula von der Leyen parla come Donald Trump e apre un’altra spaccatura nella già instabile maggioranza centrista al Parlamento europeo. Una maggioranza che da diversi mesi mostra uno spostamento sempre più a destra, come voluto da un’ampia fetta del Partito Popolare Europeo, tanto da essere stata ribattezzata ‘ maggioranza Giorgia ‘. E anche questa volta le dichiarazioni della presidente della Commissione provocano la reazione non solo della famiglia socialista, ma anche dei vertici di altre istituzioni Ue e membri della stessa Commissione, come il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la commissaria per la Transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran spacca anche i vertici dell’Ue. Von der Leyen giustifica i raid di Usa e Israele. Costa le risponde: “La libertà non si conquista con le bombe”

Articoli correlati

Qual è la posizione dell’Ue sulla guerra? La videoconferenza di von der Leyen con i leader del Medio OrienteBruxelles, 8 marzo 2026 – L'Unione europea prova a fare quadrato sulla crisi in Medio Oriente e a rafforzare il coordinamento con i partner del...

«La guerra contro l'Iran ha un solo vincitore, la Russia»: allarme del presidente consiglio Ue: «Libertà di Teheran non si ottiene con le bombe»Il Medio Oriente brucia e l'Europa come reagisce? La guerra contro l'Iran finora vede «un solo vincitore», la Russia di Vladimir Putin.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La guerra in Iran spacca anche i...

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Il mondo questa settimana: la guerra all'Iran vista da Arabia Saudita, Israele, Cina e Africa.

Iran, la guerra in diretta: USA: Oggi ci saranno i raid più pesanti, Tajani: Credo conflitto durerà altre tre-quattro settimaneLe ultime news in diretta dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa: ancora raid su Teheran e dall'Iran verso gli Emirati Arabi Uniti ... fanpage.it

Tajani, 'la guerra in Iran durerà ancora qualche giorno'(ANSA) - VERONA, 10 MAR - L'annuncio di Trump che la guerra sarà breve? Sono gli americani che sono in guerra, lo sapranno forse meglio di noi, però se dobbiamo ascoltare quello che dicono gli irania ... tuttosport.com

Per Pete Hegseth gli attacchi non si fermeranno finché l'Iran «finché non sarà completamente sconfitto». Il segnale, secondo il capo del Pentagono, che Teheran sta per cedere - facebook.com facebook

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com