Ue von der Leyen mette in riga i commissari | la ‘ramanzina’ della presidente
La presidente della Commissione Europea ha ordinato ai suoi 26 commissari di limitare le attività durante i periodi di campagna elettorale nei loro Paesi, adottando misure di supervisione più stringenti. La decisione mira a garantire un coordinamento più stretto tra i membri dell'esecutivo europeo, che sono stati messi sotto tutela durante questa fase politica. La mossa arriva in un momento di particolare attenzione politica a livello continentale.
(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di stringere le briglie ai suoi 26 commissari, mettendoli 'sotto tutela' nei periodi di campagna elettorale nei rispettivi Stati membri. La Standpauke, la 'ramanzina', della presidente è andata in scena nella riunione del collegio tenutasi nel pomeriggio del 10 febbraio scorso a.
