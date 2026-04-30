Da Foggia a Forlì la corrente viaggia sott’acqua | spunta il progetto di un cavo sottomarino di 600 chilometri

Tra Foggia e Forlì si prospetta la realizzazione di un nuovo collegamento elettrico sottomarino e interrato, lungo circa 600 chilometri. Il progetto, denominato 'Dorsale Adriatica: Hvdc Foggia-Forlì', prevede circa 540 chilometri di cavo sottomarino e 60 chilometri di cavo interrato. La pianificazione è stata annunciata da Terna e coinvolge i nodi di Foggia e Forlì, in Emilia-Romagna.

Un collegamento in corrente continua, lungo circa 600 chilometri, di cui circa 540 km sottomarini e circa 60 km in cavo interrato, tra i nodi elettrici di Foggia e Forlì, in Emilia-Romagna: è il progetto della ‘Dorsale Adriatica: Hvdc Foggia-Forlì’, una nuova infrastruttura pianificata da Terna.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate La M4 fino a Segrate: due fermate, tre chilometri, più di 600 milioni. Il progetto definitivo andrà al Ministero tra pocoDue fermate per tre chilometri, per un costo di 638 milioni di euro e un progetto definitivo che il Comune di Milano trasmetterà al Ministero delle... Leggi anche: Cosa c’è che non va nel cavo sottomarino cinese in Cile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Forlì snodo strategico per l’energia del futuro: al via il confronto sulla nuova Dorsale Adriatica; Un cavo elettrico lungo 600 km. Collegamento sottomarino fra Foggia e Forlì, due incontri; Il conto della giustizia: arrestati dieci condannati in via definitiva; Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia: catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori. Travolto da un’auto dopo essere sceso dal trattore: muore 56enne a ForlìIncidente mortale all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli: un 56enne è stato investito da un’auto dopo essere sceso dal trattore. Inutili i soccorsi. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed ... fanpage.it Forlì, ha un incidente in tangenziale e chiede aiuto ma viene travolto da un'altra auto: «Gennaro Piscopo era un autista di bus, l'automobilista era ubriaco»Era uscito incolume dalla sua auto, dopo aver urtato contro un guardrail a tarda sera, domenica 20 ottobre, tra gli svincoli di Cava e San Benedetto a Forlì. Un incidente non grave, avvenuto tuttavia ... corrieredibologna.corriere.it SPARATORIA DA FAR WEST NEL CASOLARE DEI BRUNO A FOGGIA, si indaga su un possibile litigio - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com