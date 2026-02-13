Cosa c’è che non va nel cavo sottomarino cinese in Cile

Il cavo sottomarino cinese in Cile ha problemi di funzionamento, sollevando dubbi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle infrastrutture di comunicazione gestite dalla cinese Inchcape Shipping Services (Iss). La falla nel sistema, scoperta durante un controllo di routine, si è rivelata più grave del previsto, con rischi di interruzioni delle connessioni tra i paesi dell’America Latina e la Cina. La questione riguarda il progetto Chile-China Express (Cce), che collega il porto di Valparaíso con le reti sottomarine cinesi, e ora si teme che l’incidente possa ostacolare i traffici e aumentare i timori di dipendenza tecnolog

Preoccupa sempre di più l'influenza cinese in America latina. Questa volta nel mirino c'è il progetto Chile-China Express (Cce) dell'impresa Inchcape Shipping Services (Iss). I parlamentari cileni hanno chiesto formalmente di aprire un'indagine sul progetto, che cerca di collegare con un cavo sottomarino di fibra ottica la città di Valparaiso con Hong Kong. Il progetto è iniziato lo scorso mese di luglio dalla multinazionale di gestione portuale e servizi marittimi. Si spera che il Chile-China Express possa raggiungere una velocità di 16 terabyte per secondo e possa dare un salto qualitativo di maggior velocità e affidabilità con una riduzione di costi nella trasmissione di dati, trasformando il Cile in un hub digitale delle telecomunicazioni a livello mondiale.